

Гамкрелидзе: Риск заражения на избирательных участках минимален

30.10.2020 16:55





По словам директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, риск заражения на избирательных участках минимален.



Как отметил Гамкрелидзе, предусмотрено все для того, чтобы в период выборов показатель инфицирования не увеличился.



«Поверьте, была проведена очень серьезная предвыборная подготовительная работа. Противоэпидемические меры рассчитаны там так, что риск заражения людей минимален. Поэтому не бойтесь, на выборы обязательно нужно приходить в маске. Там придется снять маску дважды на десять секунд, и это не проблема. Будьте уверены, предусмотрена максимальная защита, чтобы в период голосования и на выборах показатель инфицирования не увеличился», - сказал Гамкрелидзе.



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