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Патриарх проголосует на выборах посредством переносной урны
30.10.2020 16:55
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй будет голосовать на парламентских выборах 31 октября с помощью переносной урны.
Как сообщили Первому каналу Грузии в пресс-центре Патриархии, переносную урну для Илии Второго принесут в Патриархию.
Как пояснили в Патриархии, решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Информацию о голосовании распространит пресс-центр Патриархии.
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