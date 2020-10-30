

Патриарх проголосует на выборах посредством переносной урны

30.10.2020 16:55





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй будет голосовать на парламентских выборах 31 октября с помощью переносной урны.



Как сообщили Первому каналу Грузии в пресс-центре Патриархии, переносную урну для Илии Второго принесут в Патриархию.



Как пояснили в Патриархии, решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.



Информацию о голосовании распространит пресс-центр Патриархии.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





