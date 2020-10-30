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Патриарх проголосует на выборах посредством переносной урны


30.10.2020   16:55


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй будет голосовать на парламентских выборах 31 октября с помощью переносной урны.

Как сообщили Первому каналу Грузии в пресс-центре Патриархии, переносную урну для Илии Второго принесут в Патриархию.

Как пояснили в Патриархии, решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Информацию о голосовании распространит пресс-центр Патриархии.





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