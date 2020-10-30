

Имнадзе: Шансов на распространение вируса во время выборов практически нет

30.10.2020 16:57





По словам заместителя директора Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, приняты все меры для обеспечения безопасности процедуры голосования. Имнадзе говорит, что практически у человека нет шансов быть инфицированным на выборах.



«Над этим давно шла работа, мы учли опыт других стран, где проводились выборы, был разработан очень подробный протокол для избирательной комиссии. Другими словами, с точки зрения безопасности, как для членов избирательных комиссий, так и для граждан, пришедших на выборы, сложилась такая ситуация, что, если вы мне верите, идти в магазин более рискованно, чем на выборы, так как шансов на передачу вируса от человека к человеку во время выборов практически нет. Во-первых, и так мало времени, потом человек будем в маске, ручка будет одноразовая, только для индивидуального использования, а также обработка рук — все предусмотрено, чтобы процедура голосования была абсолютно безопасной», — заявил Паата Имнадзе.













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