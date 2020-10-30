

Гамкрелидзе: Вчера страна получила 37 тысяч доз вакцины от гриппа

30.10.2020 16:58





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, вчера страна получила 37 тысяч доз вакцины от гриппа, которой будут вакцинироваться группы риска.



«Прошлой ночью в страну поступило 77 тысяч доз вакцины против гриппа. По графику в первых числах ноября должны поступить 110 тысяч доз, с сегодняшнего дня они уже раздаются и практически все вынесены. Само собой в Тбилиси, в Западной Грузии, а также в восточных регионах. То есть 13 тысяч из 25 тысяч доз предыдущих случаев использовались для групп риска, включая беременных женщин и людей, больных СПИДом. С сегодняшнего дня можно призвать население к расширению вакцинации, то есть тех, кто находится в группе риска, и мы несколько раз называли эти группы риска. С сегодняшнего дня начнется вакцинация особо широких групп риска. Это медперсонал, а также все диабетики, люди старше 65 лет с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также вакцинацию пройдет часть грузинской армии, патруль и, кроме того, есть другие небольшие группы риска», — заявил Амиран Гамкрелидзе.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





