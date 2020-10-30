

Выборы в Грузии: проголосовать смогут лишь 12,6% самоизолированных

30.10.2020 17:01





31 октября, день парламентских выборов Грузии, переносную урну для голосования доставят 10,845-ти избирателям. В том числе тем, кто проходит лечение в больнице и находится в изоляции, сообщил 30 октября ЦИК Грузии.



По сведениям ведомства, с просьбой доставки переносной урны к ним обратились 9940 избирателей в самоизоляции, однако удовлетоврили просьбу лишь 3695-х. Как объясняют в ЦИК, для получения переносной урны избиратель должен числится в базе данных самоизолированных минздрава.



По официальным данным в режиме самоизоляции в Грузии находятся как минимум 29,387 человек. Это значит, что лишь ~12,6 процента избирателей в самоизоляции смогут проголосовать на выборах.



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