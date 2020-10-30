

В Грузии созданы полицейские группы для обеспечения безопасности в день выборов

30.10.2020 21:00





МВД Грузии обещает обеспечить проведение парламентских выборов 31 октября в безопасной, свободной и спокойной среде. С этой целью во всех регионах страны будут созданы мобильные группы полиции.



Мобильные группы будут реагировать на все факты правонарушений. Одновременно ведомство будет поддерживать коммуникацию с международными наблюдательскими миссиями и аппаратом Народного защитника. Вести диалог с этими структурами поручено департаменту международных отношений и департаменту мониторинга защиты прав человека.



Информацию о контактных лицах уже получили международные организации, офис омбудсмена, международные и местные наблюдательские миссии, неправительственные организации, сообщает агентство «Новости-Грузия».



«В день выборов МВД Грузии периодически будет информировать общество о возможных нарушениях», - сказано в заявлении МВД.



В день голосования полиции не разрешается находиться на территории избирательного участка либо рядом с ним. Сотрудники МВД могут прибыть туда только по вызову. Сразу после устранения угрозы, полицейские обязаны покинуть территорию.



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