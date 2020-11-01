|
|
Экзит-полл Ipsos: В семи мажоритарных округах Тбилиси ожидаются вторые туры
01.11.2020 00:23
В семи из восьми мажоритарных округов Тбилиси для выявления победителя на парламентских выборах потребуется проведение второго тура голосования. Таковы данные экзит-полла, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари».
Согласно Ipsos, в восьми одномандатных округах по Тбилиси результаты распределились следующим образом.
Мтацминда:
«Европейская Грузия» — Шалва Шавгулидзе – 46%
«Грузинская мечта» – Бека Одишария – 35%
Ваке-Крцаниси:
«Европейская Грузия » — Элене Хоштария – 47%
«Грузинская мечта» – Нодар Турдзеладзе – 33%
Сабуртало:
«Грузинская мечта» – Давид Сергеенко – 35%
«Граждане» – Алеко Элисашвили – 21%
«Лело для Грузии» – Бадри Джпаридзе – 19%
Исани:
«Грузинская мечта» – Каха Кахишвили – 35%
«ЕНД – Сила в единстве» – Хатия Деканоидзе – 32%
«Стратегия Агмашенебели» – Георгий Вашадзе – 19%
Самгори:
«ЕНД – Сила в единстве» – Леван Хабеишвили – 49%
«Грузинская мечта» – Созар Субари – 33%
Дидубе–Чугурети:
«Гирчи» – Зураб Джапаридзе – 35%
«Грузинская мечта» – Гия Вольский – 33%
Инициативная группа – Анна Долидзе – 16%
Надзаладеви:
«Грузинская мечта» – Михаил Кавелашвили – 35%
«Лейбористская партия» – Шалва Нателашвили – 33%
Глдани:
«ЕНД – Сила в единстве» – Ника Мелия – 53%
«Грузинская мечта» – Леван Кобиашвили – 39%
В исследовании Ipsos приняли участие 3 тысячи человек. Погрешность исследования составляет +/-3% .
Сегодня граждане Грузии выбирали парламент десятого созыва. До 3,8 тысячи участков для голосования открылись в 08:00 по тбилисскому времени, и закрылись — в 20:00. Избиратели выбирали 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
Кандидатам в мажоритарные депутаты для победы требуется получить более 50% от общего числа голосов в одномандатных округах, где они баллотируются. Во всех округах, где этого не произойдет, назначат вторые туры выборов — в них будут участвовать по два кандидата с наилучшими результатами. Победители второго тура определяются простым большинством голосов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна