

Экзит-полл Ipsos: В семи мажоритарных округах Тбилиси ожидаются вторые туры

01.11.2020 00:23





В семи из восьми мажоритарных округов Тбилиси для выявления победителя на парламентских выборах потребуется проведение второго тура голосования. Таковы данные экзит-полла, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари».



Согласно Ipsos, в восьми одномандатных округах по Тбилиси результаты распределились следующим образом.



Мтацминда:

«Европейская Грузия» — Шалва Шавгулидзе – 46%

«Грузинская мечта» – Бека Одишария – 35%



Ваке-Крцаниси:

«Европейская Грузия » — Элене Хоштария – 47%

«Грузинская мечта» – Нодар Турдзеладзе – 33%



Сабуртало:

«Грузинская мечта» – Давид Сергеенко – 35%

«Граждане» – Алеко Элисашвили – 21%

«Лело для Грузии» – Бадри Джпаридзе – 19%



Исани:

«Грузинская мечта» – Каха Кахишвили – 35%

«ЕНД – Сила в единстве» – Хатия Деканоидзе – 32%

«Стратегия Агмашенебели» – Георгий Вашадзе – 19%



Самгори:

«ЕНД – Сила в единстве» – Леван Хабеишвили – 49%

«Грузинская мечта» – Созар Субари – 33%



Дидубе–Чугурети:

«Гирчи» – Зураб Джапаридзе – 35%

«Грузинская мечта» – Гия Вольский – 33%

Инициативная группа – Анна Долидзе – 16%



Надзаладеви:

«Грузинская мечта» – Михаил Кавелашвили – 35%

«Лейбористская партия» – Шалва Нателашвили – 33%



Глдани:

«ЕНД – Сила в единстве» – Ника Мелия – 53%

«Грузинская мечта» – Леван Кобиашвили – 39%



В исследовании Ipsos приняли участие 3 тысячи человек. Погрешность исследования составляет +/-3% .



Сегодня граждане Грузии выбирали парламент десятого созыва. До 3,8 тысячи участков для голосования открылись в 08:00 по тбилисскому времени, и закрылись — в 20:00. Избиратели выбирали 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.



Кандидатам в мажоритарные депутаты для победы требуется получить более 50% от общего числа голосов в одномандатных округах, где они баллотируются. Во всех округах, где этого не произойдет, назначат вторые туры выборов — в них будут участвовать по два кандидата с наилучшими результатами. Победители второго тура определяются простым большинством голосов.



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