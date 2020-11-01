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На выборах в Верховный совет Аджарии барьер преодолевают «Грузинская мечта» и ЕНД
01.11.2020 10:33
Известны предварительные итоги выборов 31 октября в Верховный совет Аджарии.
По информации Высшей избирательной комиссии, по данным к этому времени 5%-й барьер преодолели две партии: «Грузинская мечта» и избирательный блок: «Национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве».
«Подсчитано 106 пропорциональных и 118 мажоритарных участков. Больше всего избирательных участков подсчитано в 29 округах Кобулети. По этим данным, на первом месте мажоритарии партии «Грузинская мечта»», - сообщили в комиссии.
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