

На выборах в Верховный совет Аджарии барьер преодолевают «Грузинская мечта» и ЕНД

01.11.2020 10:33





Известны предварительные итоги выборов 31 октября в Верховный совет Аджарии.



По информации Высшей избирательной комиссии, по данным к этому времени 5%-й барьер преодолели две партии: «Грузинская мечта» и избирательный блок: «Национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве».



«Подсчитано 106 пропорциональных и 118 мажоритарных участков. Больше всего избирательных участков подсчитано в 29 округах Кобулети. По этим данным, на первом месте мажоритарии партии «Грузинская мечта»», - сообщили в комиссии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





