

На выборах в парламент Грузии лидирует «Мечта» - 48,8%, ЕНД - 26,07% - данные с 2556 участков

01.11.2020 10:34





По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в ходе парламентских выборов «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала 48.8% голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26.07%.



Подсчитаны данные с 2556 из 3847 участков, и результаты распределяются между партиями следующим образом:



«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48.8 %



«Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26.07%



«Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %



«Альянс патриотов Грузии» - 3.23%



«Стратегия Агмашенебели» - 3.14%



«Лело» - 3.23 %



«Гирчи» - 2.99 %



«Алеко Элисашвили-Граждане» - 1.38%



«Лейбористская партия» - 1,03 %



«Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0,85%



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