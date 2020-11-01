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На выборах в парламент Грузии лидирует «Мечта» - 48,8%, ЕНД - 26,07% - данные с 2556 участков
01.11.2020 10:34
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в ходе парламентских выборов «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала 48.8% голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26.07%.
Подсчитаны данные с 2556 из 3847 участков, и результаты распределяются между партиями следующим образом:
«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48.8 %
«Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26.07%
«Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %
«Альянс патриотов Грузии» - 3.23%
«Стратегия Агмашенебели» - 3.14%
«Лело» - 3.23 %
«Гирчи» - 2.99 %
«Алеко Элисашвили-Граждане» - 1.38%
«Лейбористская партия» - 1,03 %
«Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0,85%
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