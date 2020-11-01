

По предварительным данным ЦИК, в новый парламент проходят 9 партий

01.11.2020 10:36





По данным к этому времени, опубликованным ЦИК Грузии, в парламенте 10-го созыва будут представлены 9 политических объединений.



Подсчитаны результаты с 2 252 из 3 847 избирательных участков. 1%-й избирательный барьер преодолели, и по предварительным результатам выборов по пропорциональной системе:



«Грузинская мечта» - 49.32%



«Национальное движение - Объединенная оппозиция» - 25,94%



«Европейская Грузия» - 3,77%



«Альянс патриотов» - 3,26%



«Лело» - 3,16%



«Стратегия Агмашенебели» - 3,1%



«Гирчи» - 2,87%



«Алеко Элисашвили - Граждане» 1. 34%



Лейбористская партия - 1,03%.



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