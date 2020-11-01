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По предварительным данным ЦИК, в новый парламент проходят 9 партий


01.11.2020   10:36


По данным к этому времени, опубликованным ЦИК Грузии, в парламенте 10-го созыва будут представлены 9 политических объединений.

Подсчитаны результаты с 2 252 из 3 847 избирательных участков. 1%-й избирательный барьер преодолели, и по предварительным результатам выборов по пропорциональной системе:

«Грузинская мечта» - 49.32%

«Национальное движение - Объединенная оппозиция» - 25,94%

«Европейская Грузия» - 3,77%

«Альянс патриотов» - 3,26%

«Лело» - 3,16%

«Стратегия Агмашенебели» - 3,1%

«Гирчи» - 2,87%

«Алеко Элисашвили - Граждане» 1. 34%

Лейбористская партия - 1,03%.

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