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В окружные избирательные комиссии поступило 289 жалоб
01.11.2020 10:40
По информации спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, на парламентских выборах 2020 года, в окружные избирательные комиссии поступило 289 жалоб. Большинство из них, по сообщению Микеладзе, касались процедурных нарушений.
«Большинство жалоб касались таких погрешностей, как неправильное заполнение контрольного листа, нарушения правил маркировки и другие», - заявила Микеладзе.
Что касается первичных данных, как пояснила спикер ЦИК, для опубликования предварительных данных Центральной избирательной комиссии требуется около 5-7 часов.
Сегодня в Грузии состоялись парламентские выборы.
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