

В окружные избирательные комиссии поступило 289 жалоб

01.11.2020 10:40





По информации спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, на парламентских выборах 2020 года, в окружные избирательные комиссии поступило 289 жалоб. Большинство из них, по сообщению Микеладзе, касались процедурных нарушений.



«Большинство жалоб касались таких погрешностей, как неправильное заполнение контрольного листа, нарушения правил маркировки и другие», - заявила Микеладзе.



Что касается первичных данных, как пояснила спикер ЦИК, для опубликования предварительных данных Центральной избирательной комиссии требуется около 5-7 часов.



Сегодня в Грузии состоялись парламентские выборы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





