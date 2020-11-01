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Активность избирателей на выборах составила 56.11%
01.11.2020 10:44
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей на парламентских выборах 2020 года на всей территории Грузии составила 56.11%.
Как сообщила спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге, проголосовали 1 970 540 избирателей.
«Самая большая активность в Рача-Лечхуми и Сванетии – 63.8%. Самая же низкая активность в Квемо Картли – 51%», - заявила Анна Микеладзе.
По информации спикера ЦИК, избирательные участки закрылись в 20:00, однако на тех участках, где избиратели стояли в очереди, им дали возможность проголосовать. По ее же сообщению, переносные урны для голосования вернулись на 127 специальных участков в 21:00.
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