

Активность избирателей на выборах составила 56.11%

01.11.2020 10:44





По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей на парламентских выборах 2020 года на всей территории Грузии составила 56.11%.



Как сообщила спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге, проголосовали 1 970 540 избирателей.



«Самая большая активность в Рача-Лечхуми и Сванетии – 63.8%. Самая же низкая активность в Квемо Картли – 51%», - заявила Анна Микеладзе.



По информации спикера ЦИК, избирательные участки закрылись в 20:00, однако на тех участках, где избиратели стояли в очереди, им дали возможность проголосовать. По ее же сообщению, переносные урны для голосования вернулись на 127 специальных участков в 21:00.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





