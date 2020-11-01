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ЦИК Грузии опубликовала предварительные данные по мажоритарным округам в Тбилиси
01.11.2020 10:54
Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты парламентских выборов по мажоритарным округам Тбилиси.
Данные включают результаты подсчета 2023 из 3847 избирательных участков.
1. Мтацминда и Крцаниси
«Грузинская мечта» Бека Одишария — 47,7%,
«Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе — 28,69%;
2. Ваке
«Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе — 41,46%,
«Европейская Грузия» Элене Хоштария — 36,37%;
3. Сабуртало
«Грузинская мечта» — Давид Сергеенко — 44,17%,
«Алеко Элисашвили — граждане» — Алеко Элисашвили — 18,7%;
4. Исани
«Грузинская мечта» — Каха Кахишвили — 47%,
«Национальное движение — Сила в единстве» — Хатия Деканоидзе — 25,45%;
5. Самгори
«Грузинская мечта» Созар Субари — 46,61%,
«Национальное движение — Сила в единстве» Леван Хабеишвили — 38,23%;
6. Дидубе — Чугурети
«Грузинская мечта» Георгий Вольский 44,91%,
независимый кандидат Ана Долидзе 19,75%;
7. Надзаладеви
«Грузинская мечта» — Михаила Кавелашвили — 45,12,
Лейбористская партия Шалва Нателашвили — 25,17%;
8. Глдани
«Национальное движение — Сила в единстве» Ника Мелиа — 43,8%,
«Грузинская мечта» — Леван Кобиашвили — 43,1%.
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