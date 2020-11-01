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ЦИК Грузии опубликовала предварительные данные по мажоритарным округам в Тбилиси


01.11.2020   10:54


Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты парламентских выборов по мажоритарным округам Тбилиси.

Данные включают результаты подсчета 2023 из 3847 избирательных участков.

1. Мтацминда и Крцаниси

«Грузинская мечта» Бека Одишария — 47,7%,

«Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе — 28,69%;

2. Ваке

«Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе — 41,46%,

«Европейская Грузия» Элене Хоштария — 36,37%;

3. Сабуртало

«Грузинская мечта» — Давид Сергеенко — 44,17%,

«Алеко Элисашвили — граждане» — Алеко Элисашвили — 18,7%;

4. Исани

«Грузинская мечта» — Каха Кахишвили — 47%,

«Национальное движение — Сила в единстве» — Хатия Деканоидзе — 25,45%;

5. Самгори

«Грузинская мечта» Созар Субари — 46,61%,

«Национальное движение — Сила в единстве» Леван Хабеишвили — 38,23%;

6. Дидубе — Чугурети

«Грузинская мечта» Георгий Вольский 44,91%,

независимый кандидат Ана Долидзе 19,75%;

7. Надзаладеви

«Грузинская мечта» — Михаила Кавелашвили — 45,12,

Лейбористская партия Шалва Нателашвили — 25,17%;

8. Глдани

«Национальное движение — Сила в единстве» Ника Мелиа — 43,8%,

«Грузинская мечта» — Леван Кобиашвили — 43,1%.

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