

ЦИК Грузии опубликовала предварительные данные по мажоритарным округам в Тбилиси

01.11.2020 10:54





Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты парламентских выборов по мажоритарным округам Тбилиси.



Данные включают результаты подсчета 2023 из 3847 избирательных участков.



1. Мтацминда и Крцаниси



«Грузинская мечта» Бека Одишария — 47,7%,



«Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе — 28,69%;



2. Ваке



«Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе — 41,46%,



«Европейская Грузия» Элене Хоштария — 36,37%;



3. Сабуртало



«Грузинская мечта» — Давид Сергеенко — 44,17%,



«Алеко Элисашвили — граждане» — Алеко Элисашвили — 18,7%;



4. Исани



«Грузинская мечта» — Каха Кахишвили — 47%,



«Национальное движение — Сила в единстве» — Хатия Деканоидзе — 25,45%;



5. Самгори



«Грузинская мечта» Созар Субари — 46,61%,



«Национальное движение — Сила в единстве» Леван Хабеишвили — 38,23%;



6. Дидубе — Чугурети



«Грузинская мечта» Георгий Вольский 44,91%,



независимый кандидат Ана Долидзе 19,75%;



7. Надзаладеви



«Грузинская мечта» — Михаила Кавелашвили — 45,12,



Лейбористская партия Шалва Нателашвили — 25,17%;



8. Глдани



«Национальное движение — Сила в единстве» Ника Мелиа — 43,8%,



«Грузинская мечта» — Леван Кобиашвили — 43,1%.





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