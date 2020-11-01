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Второй тур в мажоритарных округах состоится 21 ноября
01.11.2020 11:44
Второй тур голосования в мажоритарных округах состоится в третью субботу после выборов - 21 ноября, и в нем примут участие два мажоритарных кандидата, которые в первом туре наберут больше голосов, чем остальные.
По данным к этому времени, из 30 мажоритарных округов в масштабе Грузии второй тур пройдет во всех 8 округах Тбилиси, а также в 6 округах регионов.
Конкретнее же, предварительные результаты кандидатов, вышедших на первое и второе места в Тбилиси выглядят следующим образом:
Мажоритарный округ # 1 Мтацминда и Крцаниси:
Бека Одишария - 47,72%
Шалва Шавгулидзе - 28,84%
Мажоритарный округ # 2 Ваке
Нодар Турдзеладзе - 42,18%
Элене Хоштария - 35,89%
# 3 Сабурталинский район
Давид Сергеенко - 44,99%
Александр Элисашвили - 18,63%
# 4 Исанский район
Каха Кахишвили - 47%
Хатия Деканоидзе - 25,45%
# 5 Самгорский район
Созар Субари - 46,61%
Леван Хабеишвили - 38,23%
Мажоритарный округ # 6 Дидубе и Чугурети
Гия Вольский - 44,31%
Анна Долидзе - 20,04%
(от Долидзе немного отстает от Зураб Гирчи Джапаридзе, набравший 19,74% голосов)
# 7 Надзаладевский район
Михаил Кавелашвили - 45,67%
Шалва Нателашвили - 25,23%
# 8 Глданский район
Ника Мелия - 43,94%
Леван Кобиашвили - 42,68%.
Что касается регионов, то по предварительным результатам, участие во втором туре примут кандидаты «Грузинской мечты» и «Национального движения».
На данный момент данные таковы:
Мажоритарный округ Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи №10
Ираклий Кадагишвили - 46,44%
Георгий Ботковели - 40,69%
Руставский мажоритарный округ № 12
Нино Лацабидзе - 49,03%
Давид Киркитадзе - 30,13%
Хашурский и Карельский мажоритарный округ №16
Заал Дугладзе - 48,32%
Нато Чхеидзе - 31,05%
Кутаисский мажоритарный округ № 23
Заза Ломинадзе - 39,93%
Григол Вашадзе - 36,5%
Батумский мажоритарный округ № 28
Ресан Концелидзе - 41,01%
Леван Варшаломидзе - 35,94%
Зугдидский мажоритарный округ № 27
Ираклий Чиковани - 46,14%
Малхаз Джалагония - 37,97%
Напомним, что 120 из 150 депутатов парламента избираются по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной системе.
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