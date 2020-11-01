

Второй тур в мажоритарных округах состоится 21 ноября

01.11.2020 11:44





Второй тур голосования в мажоритарных округах состоится в третью субботу после выборов - 21 ноября, и в нем примут участие два мажоритарных кандидата, которые в первом туре наберут больше голосов, чем остальные.



По данным к этому времени, из 30 мажоритарных округов в масштабе Грузии второй тур пройдет во всех 8 округах Тбилиси, а также в 6 округах регионов.



Конкретнее же, предварительные результаты кандидатов, вышедших на первое и второе места в Тбилиси выглядят следующим образом:





Мажоритарный округ # 1 Мтацминда и Крцаниси:



Бека Одишария - 47,72%



Шалва Шавгулидзе - 28,84%





Мажоритарный округ # 2 Ваке



Нодар Турдзеладзе - 42,18%



Элене Хоштария - 35,89%





# 3 Сабурталинский район



Давид Сергеенко - 44,99%



Александр Элисашвили - 18,63%





# 4 Исанский район



Каха Кахишвили - 47%



Хатия Деканоидзе - 25,45%





# 5 Самгорский район



Созар Субари - 46,61%



Леван Хабеишвили - 38,23%





Мажоритарный округ # 6 Дидубе и Чугурети



Гия Вольский - 44,31%



Анна Долидзе - 20,04%



(от Долидзе немного отстает от Зураб Гирчи Джапаридзе, набравший 19,74% голосов)





# 7 Надзаладевский район



Михаил Кавелашвили - 45,67%



Шалва Нателашвили - 25,23%





# 8 Глданский район



Ника Мелия - 43,94%



Леван Кобиашвили - 42,68%.



Что касается регионов, то по предварительным результатам, участие во втором туре примут кандидаты «Грузинской мечты» и «Национального движения».



На данный момент данные таковы:





Мажоритарный округ Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи №10



Ираклий Кадагишвили - 46,44%



Георгий Ботковели - 40,69%



Руставский мажоритарный округ № 12



Нино Лацабидзе - 49,03%



Давид Киркитадзе - 30,13%





Хашурский и Карельский мажоритарный округ №16



Заал Дугладзе - 48,32%



Нато Чхеидзе - 31,05%



Кутаисский мажоритарный округ № 23



Заза Ломинадзе - 39,93%



Григол Вашадзе - 36,5%





Батумский мажоритарный округ № 28



Ресан Концелидзе - 41,01%



Леван Варшаломидзе - 35,94%



Зугдидский мажоритарный округ № 27



Ираклий Чиковани - 46,14%



Малхаз Джалагония - 37,97%



Напомним, что 120 из 150 депутатов парламента избираются по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной системе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





