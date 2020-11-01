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Второй тур в мажоритарных округах состоится 21 ноября


01.11.2020   11:44


Второй тур голосования в мажоритарных округах состоится в третью субботу после выборов - 21 ноября, и в нем примут участие два мажоритарных кандидата, которые в первом туре наберут больше голосов, чем остальные.

По данным к этому времени, из 30 мажоритарных округов в масштабе Грузии второй тур пройдет во всех 8 округах Тбилиси, а также в 6 округах регионов.

Конкретнее же, предварительные результаты кандидатов, вышедших на первое и второе места в Тбилиси выглядят следующим образом:


Мажоритарный округ # 1 Мтацминда и Крцаниси:

Бека Одишария - 47,72%

Шалва Шавгулидзе - 28,84%


Мажоритарный округ # 2 Ваке

Нодар Турдзеладзе - 42,18%

Элене Хоштария - 35,89%


# 3 Сабурталинский район

Давид Сергеенко - 44,99%

Александр Элисашвили - 18,63%


# 4 Исанский район

Каха Кахишвили - 47%

Хатия Деканоидзе - 25,45%


# 5 Самгорский район

Созар Субари - 46,61%

Леван Хабеишвили - 38,23%


Мажоритарный округ # 6 Дидубе и Чугурети

Гия Вольский - 44,31%

Анна Долидзе - 20,04%

(от Долидзе немного отстает от Зураб Гирчи Джапаридзе, набравший 19,74% голосов)


# 7 Надзаладевский район

Михаил Кавелашвили - 45,67%

Шалва Нателашвили - 25,23%


# 8 Глданский район

Ника Мелия - 43,94%

Леван Кобиашвили - 42,68%.

Что касается регионов, то по предварительным результатам, участие во втором туре примут кандидаты «Грузинской мечты» и «Национального движения».

На данный момент данные таковы:


Мажоритарный округ Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи №10

Ираклий Кадагишвили - 46,44%

Георгий Ботковели - 40,69%

Руставский мажоритарный округ № 12

Нино Лацабидзе - 49,03%

Давид Киркитадзе - 30,13%


Хашурский и Карельский мажоритарный округ №16

Заал Дугладзе - 48,32%

Нато Чхеидзе - 31,05%

Кутаисский мажоритарный округ № 23

Заза Ломинадзе - 39,93%

Григол Вашадзе - 36,5%


Батумский мажоритарный округ № 28

Ресан Концелидзе - 41,01%

Леван Варшаломидзе - 35,94%

Зугдидский мажоритарный округ № 27

Ираклий Чиковани - 46,14%

Малхаз Джалагония - 37,97%

Напомним, что 120 из 150 депутатов парламента избираются по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной системе.

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