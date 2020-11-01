

Полиция в день выборов начала расследование по 12 фактам уголовных преступлений

01.11.2020 12:03





По заявлению заместителя министра внутренних дел Кахабера Сабанадзе, в день выборов полиция по всей Грузии начала расследование по 12 фактам уголовных преступлений. Как сообщил он сегодня на брифинге, административное производство также начато по 16 фактам, входящим в компетенцию полиции.



«В расследовании, начатом по статье 187 УК в связи с инцидентом с журналистом в Глдани, добавилась 1 часть статьи 154 УК Грузии, которая подразумевает незаконное воспрепятствование журналисту в осуществлении им профессиональной деятельности. По факту физического насилия на территории у участка №40 г. Тбилиси начато расследование по статье 126-1 УК Грузии. По части 1 статьи 162 прима УК Грузии ведется расследование в связи с инцидентом возле 39-го и 40-го избирательных участков в 4-м микрорайоне Варкетили. По 1-й части статьи 126 УК Грузии начато расследование в связи с инцидентом, произошедшим на избирательном участке №78 на Кахетинском шоссе в Тбилиси.



Ведется расследование по статье 187 и части 1 ст.162 прима УК в связи с инцидентом на избирательном участке №90 в Тбилиси. Также Кутаисское районное управление начало расследование по части 1 статьи 162 прима УК Грузии по факту противостояния на территории у избирательного участка №37 в Кутаиси. По первой части статьи 126 УК Грузии начато расследование инцидента, произошедшего на внешнем периметре избирательного участка №16 Рустави.



По части первой статьи 126 и статье 353 прима УК Грузии, ведется расследование в связи с инцидентом возле избирательного участка N64 в Рустави, по данному факту задержано одно лицо. По части 1 статьи 162 прима УК Грузии начато расследование инцидента, произошедшего на избирательном участке N52 в селе Даштапаши Марнеульского района.



По статье 126 УК Грузии ведется расследование инцидента, произошедшего 31 октября на избирательном участке №89 в селе Кизиладжило Марнеульского района. В соответствии с частью 1 статьи 162 прима УК Грузии начато расследование инцидента, произошедшего на 16-м избирательном участке 64-й окружной избирательной комиссии в Сенаки. В связи с инцидентом, произошедшим у избирательного участка N 80 в Зугдиди, начато расследование по части 1 статьи 126 УК Грузии», - сообщил Сабанадзе.



По его словам, административном порядке полиция задержала в 9 лиц, в том числе в связи с инцидентом возле избирательного участка, расположенного в школе №39 в Глдани, полиция на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях задержала 6 лиц.



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