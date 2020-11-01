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Самадашвили призвала представителей оппозиции в ЦИК Грузии не подписывать итоговые протоколы
01.11.2020 14:35
Одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили заявляет, что правительству придется признать недействительными сфальсифицированные выборы.
На сегодняшнем брифинге Самадашвили призвала общественность принять участие в митинге, который начнется сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси в 16:00. В то же время Самадашвили призвала членов избирательной комиссии от оппозиции в ЦИК Грузии, не подписывать итоговые протоколы, которые, по её словам, сфальсифицированы.
По е„словам, Тамар Жвания фальсифицировала результаты выборов, и это должны быть последние выборы, когда Жвания возглавляет ЦИК.
«Иванишвили пытается до конца выполнить свою миссию — перекрыть путь в Европу и НАТО. Пусть никто не думает, что вчерашняя фальсификация — это только попытка сохранить политическую власть. Призываем всех граждан, которые пришли на избирательные участки, несмотря на длинные очереди, если вы вчера проголосовали за перемены, то вам ответили, что вы ничтожества и не имеете никаких прав», — сказала Самадашвили.
Как заявила Самадашвили, на запланированном сегодня митинге граждане должны защитить свой голос и донести свою позицию до международных организаций, как это сделала оппозиция.
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