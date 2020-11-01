

Партия «Лело» не признает результаты выборов

01.11.2020 15:59





Досрочные выборы - единственный выход из этого тупика, - об этом говорится в заявлении партии «Лело».



Как заявляют в политическом движении, «Лело» не смирится с захватом власти в Грузии и погребением «Грузинской мечтой» демократического будущего страны.



«Выборы 2020 года должны были стать переломными для нашей страны. «Грузинская мечта» превратила предвыборный период и день выборов в процесс запугивания, подкупа, насилия и фальсиикации. Выборы, которые не выражают волю свободных людей, не могут быть легитимными. «Лело» не признает результаты этих выборов. Призываем избирателей и гражданское общество к единству. Досрочные выборы - единственный выход из этого тупика», - заявляет «Лело».



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