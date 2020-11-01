

Капанадзе: Бойкот парламента это одна из действительно обсуждаемых версий

01.11.2020 16:01





По информации одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, одной из форм протеста, которую рассматривают оппозиционные партии, является объявление бойкота парламента.



По его словам, «Европейская Грузия» также примет участие в акции, запланированной сегодня на 16:00.



«Невозможно говорить о том, что выборы были свободными. Есть серьезные вопросы в связи с легитимностью этих выборов. Сегодня в 4 часа у нас будет акция протеста, потом будут внутрипартийные консультации касательно того, как действовать. Я вижу проблему легитимации, бойкот парламента - одна из действительно обсуждаемых версий, но окончательное решение будет принято после консультаций внутри партии. Мы, «Европейская Грузия», обязательно принимаем участие в акциях, потому что мы в долгу перед людьми, которые увидели, что их воля не была полностью отражена в бюллетенях и результатах», - заявил Серги Капанадзе.



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