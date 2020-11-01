

Георгий Вашадзе призывает отказаться от объявления выборов легитимными

01.11.2020 16:13





На мой взгляд, мы должны отказаться от объявления выборов легитимными, - об этом заявил оснватель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, прибывший на встречу лидеров оппозиции в офисе Лейбористской партии.



По его словам, «Стратегия Агмашенебели» поступит так, как договорятся оппозиционные партии.



«Конечно, у этих выборов есть проблема легитимации. О чем мы вообще говорим ?! - Массовый подкуп, массовое насилие, в конце концов, должен же прекратится приход к участку людей стаей, которые просто оказывают психологическое, ментальное воздействие, насилие на граждан. На мой взгляд, мы должны отказаться от объявления выборов легитимными», - заявил Вашадзе.



Он также отметил, что те оппозиционные партии, нападавшие на остальную оппозицию, являются одной из главных проблем, обусловивших тот результат, перед которым сегодня стоит грузинское общество.



«Мы всегда до конца поддерживали единство оппозиции, поэтому я пришел сюда, чтобы вместе обсудить план действий. То, что это неадекватный процесс, это недемократический процесс, является фактом, поэтому я не буду делать заявления заранее, я хочу послушать и своих коллег по оппозиции. У меня есть свое видение того, что мы должны делать, у нас всегда есть план, и я обязательно предложу этот план нашим коллегам из оппозиции. Прямо скажу, что те оппозиционные партии, которые били по оппозиции, в том числе, нападали на нас, являются одной из основных проблем тех результатов, которые у нас есть сегодня», - сказал Вашадзе.



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