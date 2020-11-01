

Оппозиционные партии собираются для обсуждения плана действий

01.11.2020 16:22





Оппозиционные политические партии собираются в центральном офисе Лейбористской партии.



Основная тема сегодняшней встречи - обсуждение результатов парламентских выборов и плана действий оппозиции. Предположительно, на сегодняшней встрече будет решено, начнет ли оппозиция акции протеста.



Как отмечают представители оппозиционных партий, выборы 2020 года не были справедливыми, поэтому они выражают недоверие их результатам. Они подчеркивают, что власть сфальсифицировала выборы, и ставят под вопрос легитимность результатов выборов.



Для справки, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48.36% голосов, «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26.35%.



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