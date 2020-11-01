

АМЮГ: День парламентских выборов прошел со значительными недостатками на всех этапах дня голосования

01.11.2020 16:24





По оценке Ассоциации молодых юристов Грузии, день парламентских выборов 31 октября 2020 года прошел со значительными недостатками на всех этапах дня голосования, - об этом говорится в подытоживающей оценке выборов, распространенной АМЮГ.



По заявлению организации, напряженная атмосфера в течение дня влияла как на поведение избирателей, так и на мониторинг самого процесса.



«Насилие и проблемы, зафиксированные в плане свободного волеизъявления избирателя - одна из главных характеристик вчерашнего дня. К этому добавляется неорганизованность участковых избирательных комиссий, в том числе и в направлении выполнения правил для сдерживания пандемии.



В день голосования выявились негативные тенденции, которые были связаны с: контролем за выражением воли избирателя (в течение дня наблюдалась концентрация лиц на территории прилегающей к участкам, что во время голосования создавало обстановку слежения и мешало свободному изъявлению воли избирателя);



Нарушение принципа тайности: нарушение правил маркирования и голосования, в том числе в некоторых случаях имело место голосование без маркировки и / или голосование дважды одним и тем же лицом и допуск на участок с ненадлежащей документацией и голосование», - сказано в оценке АМЮГ. В нем также отмечаются нарушения, связанные с переносной урной для голосования.



«Наблюдатель АМЮГ стал объектом давления со стороны объединенной оппозиции и аффилированных с ней организаций. Во второй половине дня особенно отмечалась напряженная обстановка на участках и внешнем периметре, что в некоторых случаях переросло в физическое противостояние и насилие. Зафиксированы случаи насилия в отношении журналистов и воспрепятствования их деятельности, которые получили негативную оценку АМЮГ, а МВД призвали к своевременному и эффективному реагированию», - сказано в информации.



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