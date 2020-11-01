

В Грузии началась госпрограмма субсидирования оплаты коммунальных услуг для населения

01.11.2020 17:14





С сегодняшнего дня в Грузии началась государственная программа субсидирования оплаты коммунальных услуг для населения, которая будет действовать для физических лиц в течение четырех месяцев — в ноябре, декабре, январе и феврале.



В рамках программы государство оплатит электроэнергию абонентам, которые потребляют до 200 кВтч в месяц, а также с них не будет взиматься плата за уборку мусора и питьевую воду.



По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), количество таких абонентов в стране превышает 1,2 миллиона человек.



Кроме того, государство также оплатит стоимость природного газа абонентам, потребляющим до 200 кубометров природного газа в месяц. Количество таких абонентов — более 650 тысяч.



Вместе с тем на веб-сайте GNERC есть платформа, где граждане могут отказаться от данных льгот.





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