

Тин Кокс: В Грузии в ходе избирательной кампании тратятся очень большие суммы, а страна бедная

01.11.2020 18:16





В вашей стране в ходе избирательной кампании тратятся очень большие суммы - а страна бедная, это создает опасность! - об этом заявил глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Тин Кокс.



По его словам, можно сказать, что выборы были свободными, но с точки зрения справедливости нужно многое улучшить.



«Например, доминирующее представительство правящей партии. В вашей стране в ходе избирательной кампании тратятся очень большие суммы, а страна бедная и лимит не установлен, это создает опасность. Поэтому Совет Европы и БДИПЧ часто просит установления определенных рамок. Граждане должны знать, откуда идут эти деньги и как они были потрачены, а также не превышают определенного уровня. В итоге, можно поздравить, что выборы прошли мирно, что происходит не всегда так, и есть что улучшить с точки зрения справедливости», - заявил он.



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