|
|
Тин Кокс: В Грузии в ходе избирательной кампании тратятся очень большие суммы, а страна бедная
01.11.2020 18:16
В вашей стране в ходе избирательной кампании тратятся очень большие суммы - а страна бедная, это создает опасность! - об этом заявил глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Тин Кокс.
По его словам, можно сказать, что выборы были свободными, но с точки зрения справедливости нужно многое улучшить.
«Например, доминирующее представительство правящей партии. В вашей стране в ходе избирательной кампании тратятся очень большие суммы, а страна бедная и лимит не установлен, это создает опасность. Поэтому Совет Европы и БДИПЧ часто просит установления определенных рамок. Граждане должны знать, откуда идут эти деньги и как они были потрачены, а также не превышают определенного уровня. В итоге, можно поздравить, что выборы прошли мирно, что происходит не всегда так, и есть что улучшить с точки зрения справедливости», - заявил он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна