

ЦИК: «Грузинская мечта» набрала 48.05% голосов, а «Национальное движение» - 27.07%

01.11.2020 18:19





По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3735 участков, на парламентских выборах «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48.05 % голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 27.07 %.



Результаты распределяются между остальными партиями следующим образом::



«Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %



«Альянс патриотов Грузии» - 3.18%



«Стратегия Агмашенебели» - 3.15 %



«Лело» - 3.17 %



«Гирчи» - 2.92 %



«Алеко Элисашвили-Граждане» - 1.34 %



«Лейбористская партия» - 1,1 %



«Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0.58 %.



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