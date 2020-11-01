Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЦИК: «Грузинская мечта» набрала 48.05% голосов, а «Национальное движение» - 27.07%


01.11.2020   18:19


По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3735 участков, на парламентских выборах «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48.05 % голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 27.07 %.

Результаты распределяются между остальными партиями следующим образом::

«Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %

«Альянс патриотов Грузии» - 3.18%

«Стратегия Агмашенебели» - 3.15 %

«Лело» - 3.17 %

«Гирчи» - 2.92 %

«Алеко Элисашвили-Граждане» - 1.34 %

«Лейбористская партия» - 1,1 %

«Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0.58 %.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна