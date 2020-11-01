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ЦИК: «Грузинская мечта» набрала 48.05% голосов, а «Национальное движение» - 27.07%
01.11.2020 18:19
По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3735 участков, на парламентских выборах «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48.05 % голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 27.07 %.
Результаты распределяются между остальными партиями следующим образом::
«Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %
«Альянс патриотов Грузии» - 3.18%
«Стратегия Агмашенебели» - 3.15 %
«Лело» - 3.17 %
«Гирчи» - 2.92 %
«Алеко Элисашвили-Граждане» - 1.34 %
«Лейбористская партия» - 1,1 %
«Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0.58 %.
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