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Протестующие участники акции перед зданием парламента, не согласные с результатами выборов, переместились к бизнес-центру Иванишвили
01.11.2020 19:52
Представители оппозиционных партий, не согласные с предварительными результатами выборов, провели сегодня акцию протеста перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. После этого митингующие переместились к бизнес-центру Бидзины Иванишвили.
Оппозиция не признает результаты выборов и заявляет, что правящая команда сфальсифицировала выборы.
«Грузинская мечта» перешла все красные черты, поэтому лозунг — вместе против одного — актуален как никогда. Мы требуем свободных выборов, мы добьемся свободных выборов и победим на свободных выборах. Через неделю, в три часа дня, мы, политические организации, гражданское общество, планируем грандиозный митинг. Мы должны показать силу, потому что жулик понимает только язык силы. Это единственное решение», — сказал представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.
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