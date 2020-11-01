

Премьер-министр Грузии ушел в самоизоляцию

01.11.2020 20:56





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в самоизоляцию. Об этом Георгий Гахария пишет в Facebook.



«К сожалению, сейчас мне приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я вчера долго общался, в результате целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус. Поэтому я перешел в самоизоляцию и буду продолжать работать в этом режиме», — написал Георгий Гахария.



Вместе с тем, в пресс-службе правительства заявили Первому каналу Грузии, что коронавирус подтвердился у сотрудника охраны Георгия Гахария.





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