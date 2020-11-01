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Виола фон Крамон: Прискорбно видеть случаи давления на избирателей
01.11.2020 20:59
«Выборы были конкурентными и, в общем итоге, свободными, но прискорбно видеть случаи давления на избирателей», — написала депутат Европарламента Виола фон Крамон в своем аккаунте в Twitter.
По словам европарламентария, она внимательно следит за выборами в Грузии.
«Я внимательно слежу за выборами в Грузии. Выборы были конкурентными и, в общем итоге, свободными, но прискорбно видеть случаи давления на избирателей. Неравный доступ к административным и финансовым ресурсам подрывает демократию. Политические партии должны быть спокойными и мирными. Европейский Союз стоит с народом Грузии», — написала Виола фон Крамон.
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