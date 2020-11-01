

Виола фон Крамон: Прискорбно видеть случаи давления на избирателей

01.11.2020 20:59





«Выборы были конкурентными и, в общем итоге, свободными, но прискорбно видеть случаи давления на избирателей», — написала депутат Европарламента Виола фон Крамон в своем аккаунте в Twitter.



По словам европарламентария, она внимательно следит за выборами в Грузии.



«Я внимательно слежу за выборами в Грузии. Выборы были конкурентными и, в общем итоге, свободными, но прискорбно видеть случаи давления на избирателей. Неравный доступ к административным и финансовым ресурсам подрывает демократию. Политические партии должны быть спокойными и мирными. Европейский Союз стоит с народом Грузии», — написала Виола фон Крамон.





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