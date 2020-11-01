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«Грузинский марш» анонсировал начало пикетирования центрального офиса «Грузинской мечты»
01.11.2020 21:01
«Грузинский марш» объявляет о завтрашнем пикетировании центрального офиса «Грузинской мечты». По словам лидеров, правительство сфальсифицировало выборы.
Генсек «Грузинского марша» Ираклий Шихиашвили приводит в пример свою семью, где, по его словам, на конкретном избирательном участке был зафиксирован только один голос из семи членов семьи.
По словам участников «Грузинского марша», пикетирование будет системным и не прекратится до аннулирования результатов выборов.
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