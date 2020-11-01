

«Грузинский марш» анонсировал начало пикетирования центрального офиса «Грузинской мечты»

01.11.2020 21:01





«Грузинский марш» объявляет о завтрашнем пикетировании центрального офиса «Грузинской мечты». По словам лидеров, правительство сфальсифицировало выборы.



Генсек «Грузинского марша» Ираклий Шихиашвили приводит в пример свою семью, где, по его словам, на конкретном избирательном участке был зафиксирован только один голос из семи членов семьи.



По словам участников «Грузинского марша», пикетирование будет системным и не прекратится до аннулирования результатов выборов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





