

Участники акции установили палатки перед зданием парламента

01.11.2020 22:46





Участники акции установили палатки перед зданием парламента. Сторонники и часть лидеров оппозиции остаются перед парламентом, хотя политические заявления были временно приостановлены.



Проспект Руставели по-прежнему перекрыт.



Напомним, акция перед парламентом Грузии началась в 16:00. Ее участники требуют не признания результатов выборов.



Причиной недовольства оппозиционно настроенных избирателей стали опубликованные ЦИК первичные результаты парламентских выборов.



Для справки, по результатам подсчета голосов со всех избирательных участков, по предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» имеет 48.15% поддержки избирателей, а «Единое национальное движение» - 27.14%.



Результаты других партий, преодолевших избирательный барьер, следующие: «Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3,78%, «Альянс патриотов» - 3,14%, «Стратегия Агмашенебели» - 3,15%, «Лело» - 3,15%, «Гирчи» - 2,89%, «Алеко Элисашвили-Граждане» - 1,33%. «Лейбористская партия» - 1%, «Единая Грузия - Демократическое движение» - 0,85%.



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