

Министр здравоохранения Аджарии заразилась коронавирусом

01.11.2020 22:47





У министра здравоохранения АР Аджария Нино Нижарадзе подтвердился коронавирус. Об этом сообщает издание «Батумелеби».



Заболевание у Нижарадзе протекает без осложнений, и она лечится на дому. Как она заразилась, не уточняется. Также не известно, контактировала ли глава Минздрава с другими членами аджарского правительства.



Необходимо отметить, что сегодня о переходе в режим самоизоляции сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, это стало необходимо, поскольку Covid-19 подтвердился у его сотрудника. Общественное телевидение утверждает, что речь идет об охраннике.



С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено ​40 727 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов.



По состоянию на 1 ноября в Грузии подтвержден 1791 новый случай заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 2 413 человек, скончались 28 пациентов.



Сейчас активными остаются 15 262 факта COVID-19. Из них состояние 503 пациентов тяжелое. 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.



Накануне, 31 октября, активных случаев было 15 912.



С сентября в Грузии резко увеличились случаи инфицирования коронавирусом. Правительство ввело запрет на сбор больше 200 человек как в помещении, так и на улице за исключением случаев проведения предвыборных кампаний. Рестораны, кафе и другие досуговые заведения в Аджарии, Тбилиси, Мцхета и Имерети имеют право работать только до 22:00.



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