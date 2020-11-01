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Министр здравоохранения Аджарии заразилась коронавирусом
01.11.2020 22:47
У министра здравоохранения АР Аджария Нино Нижарадзе подтвердился коронавирус. Об этом сообщает издание «Батумелеби».
Заболевание у Нижарадзе протекает без осложнений, и она лечится на дому. Как она заразилась, не уточняется. Также не известно, контактировала ли глава Минздрава с другими членами аджарского правительства.
Необходимо отметить, что сегодня о переходе в режим самоизоляции сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, это стало необходимо, поскольку Covid-19 подтвердился у его сотрудника. Общественное телевидение утверждает, что речь идет об охраннике.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 40 727 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов.
По состоянию на 1 ноября в Грузии подтвержден 1791 новый случай заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 2 413 человек, скончались 28 пациентов.
Сейчас активными остаются 15 262 факта COVID-19. Из них состояние 503 пациентов тяжелое. 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Накануне, 31 октября, активных случаев было 15 912.
С сентября в Грузии резко увеличились случаи инфицирования коронавирусом. Правительство ввело запрет на сбор больше 200 человек как в помещении, так и на улице за исключением случаев проведения предвыборных кампаний. Рестораны, кафе и другие досуговые заведения в Аджарии, Тбилиси, Мцхета и Имерети имеют право работать только до 22:00.
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