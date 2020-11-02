

Первое заседание новоизбранного парламента Грузии должно пройти не позднее 20 декабря

02.11.2020 10:32





Первое заседание новоизбранного парламента Грузии должно пройти не позднее 20 декабря. В мажоритарных округах второй тур выборов должен быть проведен в третью субботу со дня выборов – 21 ноября, ЦИК же должен составить итоговый протокол об окончательных результатах выборов не позднее, чем на 19 день со дня голосования второго тура (10 декабря). Первое заседание новоизбранного парламента Грузии пройдет не позднее, чем на 10-й день после официального объявления результатов парламентских выборов (20 декабря). Первое заседание назначит президент Грузии.



Парламент приобретает полные полномочия с момента признания полномочий двух третей членов парламента.



Парламент Грузии 10-го созыва должен быть представлен 120 депутатами, избранными по пропорциональной системе и 30 мажоритариями.



Следует отметить, что это последние парламентские выборы, проведенные по смешанной избирательной системе, поскольку Конституция Грузии со следующих выборов предполагает переход к полностью пропорциональной системе.



Вместе с тем, в случае проведения внеочередных парламентских выборов до 2024 года, парламент по-прежнему будет формироваться по смешанной системе – 120/30.



Парламентские выборы 31 октября 2020 года проводились в условиях 1%-ного избирательного барьера.



По предварительным данным ЦИК со всех участков, 1%-й избирательный барьер на пропорциональной основе преодолели 9 политических объединений. Между ними распределяются 116 из 120 пропорциональных мандата. Остается 4 свободных мандата, которые распределят последовательно политические субъекты, имеющие наибольший остаток : «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национальное движение» и «Алеко Элисашвили - Граждане».



Согласно опубликованным ЦИК данным, оставшиеся 116 мандатов, определенных по пропорциональной системе, распределяются между партиями следующим образом:



«Грузинская мечта» (48.15%) - 61 мандат



«Национальное движение - Объединенная оппозиция» (27.14%) - 34 мандата



«Европейская Грузия» (3.78%) - 4 мандата



«Лело» (3.15%) - 4 мандата



«Альянс патриотов» (3.14%) - 4 мандата



«Стратегия Агмашенебели» (3.15%) - 4 мандата



«Гирчи» (2.89%) - 3 мандата



«Алеко Элисашвили - Граждане» (1.33%) - 1 мандат



Лейбористская партия (1%) - 1 мандат.



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