

По предварительным данным, в парламент 10-го созыва попадут 9 избирательных субъектов

02.11.2020 10:34





По предварительным данным ЦИК, 1%-й избирательный барьер на пропорциональной основе преодолели 9 политических объединений. Между ними распределяются 116 из 120 пропорциональных мандата. Остается 4 свободных мандата, которые распределят последовательно политические субъекты, имеющие наибольший остаток : «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национальное движение» и «Алеко Элисашвили - Граждане».



Согласно опубликованным ЦИК данным, оставшиеся 116 мандатов, определенных по пропорциональной системе, распределяются между партиями следующим образом:



«Грузинская мечта» (48.15%) - 61 мандат



«Национальное движение - Объединенная оппозиция» (27.14%) - 34 мандата



«Европейская Грузия» (3.78%) - 4 мандата



«Лело» (3.15%) - 4 мандата



«Альянс патриотов» (3.14%) - 4 мандата



«Стратегия Агмашенебели» (3.15%) - 4 мандата



«Гирчи» (2.89%) - 3 мандата



«Алеко Элисашвили - Граждане» (1.33%) - 1 мандат



Лейбористская партия (1%) - 1 мандат.



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