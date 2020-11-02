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Еще у двух сотрудников личной охраны премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус
02.11.2020 10:46
Еще у двоих охранников личной охраны премьер-министра Грузии Георгия Гахария диагностировали коронавирус. Из-за этого премьер-министр Грузии находится на самоизоляции. Об этом Георгий Гахария написал на своей странице в Facebook.
«К сожалению, сейчас мне приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я вчера долго общался, в результате целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус. Поэтому я перешел на самоизоляцию и буду продолжать работать в этом режиме», — написал Георгий Гахария.
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