

Хазарадзе: я поддержу оппозиционеров, и для этого использую все свои ресурсы

02.11.2020 13:16





По словам председателя «Лело» Мамуки Хазарадзе, представители оппозиционной партии должны встать объединиться и вернуть людям то доверие, которое отняла у них «Грузинская мечта».



По его словам, он создал «Лело» не для того, чтобы попасть в парламент, а для начала новой жизни в стране.



«Мы не для того создали «Лело», чтобы попасть в парламент, мы создали партию для того, чтобы в стране началась новая жизнь, чтобы страна выбралась бы из лжи, вышла бы из той орбиты, в которую нас устремляет «Грузинская мечта». Я в жизни не боролся за должность, я сам себя создал и так бы и продолжил, но я все отложил и буду бороться до конца за лучшее будущее для нашей страны. Я точно знаю, что в этой стране никому с рук не сойдет ложь. Когда ты лезешь в душу человека и не даешь ему свободы выбора, такого оскорбления грузинский человек не потерпит.



Я встану на их [оппозиции] поддержку и для этого использую все свои ресурсы. Я призываю оппозиционные партии, сейчас не время для раздела партий, сейчас время восстановить (вернуть) доверие к людям. Друзья, мы должны объяснить людям, что, если, мы все это «проглотим», если мы этим «шулерам» все простим, то эта страна не будет для наших детей еще несколько десятилетий», - сказал Хазарадзе.



По информации ЦИК, в масштабах страны уже подсчитаны 100% избирательных участков. «Грузинская мечта» получила – 48,15%; «ЕНД – сила в единстве» - 27,14%; «Европейская Грузия» - 3,78%.



Часть оппозиционных партий признает результаты выборов нелегитимными, однако, все еще ведутся внутрипартийные дискуссии о том, какой должна быть стратегия оппозиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





