

«Европейская Грузия» отказывается войти в парламент и участвовать во втором туре выборов

02.11.2020 14:30





«Европейская Грузия» отказывается войти в парламент и участвовать во втором туре выборов», — заявил сегодня на брифинге по окончании консультаций один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.



По его словам, выборы 31 октября 2020 года не были свободными, справедливыми и не отражают волю народа.



«Мы обсудили и приняли единогласное решение. «Европейская Грузия отказывается входить в парламент, легитимность избрания которого мы не признаем, мы отказываемся участвовать во втором туре выборов», — заявил Бакрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





