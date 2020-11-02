|
|
«Европейская Грузия» отказывается войти в парламент и участвовать во втором туре выборов
02.11.2020 14:30
«Европейская Грузия» отказывается войти в парламент и участвовать во втором туре выборов», — заявил сегодня на брифинге по окончании консультаций один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.
По его словам, выборы 31 октября 2020 года не были свободными, справедливыми и не отражают волю народа.
«Мы обсудили и приняли единогласное решение. «Европейская Грузия отказывается входить в парламент, легитимность избрания которого мы не признаем, мы отказываемся участвовать во втором туре выборов», — заявил Бакрадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна