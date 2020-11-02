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«Европейская Грузия» отказывается войти в парламент и участвовать во втором туре выборов


02.11.2020   14:30


«Европейская Грузия» отказывается войти в парламент и участвовать во втором туре выборов», — заявил сегодня на брифинге по окончании консультаций один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

По его словам, выборы 31 октября 2020 года не были свободными, справедливыми и не отражают волю народа.

«Мы обсудили и приняли единогласное решение. «Европейская Грузия отказывается входить в парламент, легитимность избрания которого мы не признаем, мы отказываемся участвовать во втором туре выборов», — заявил Бакрадзе.

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