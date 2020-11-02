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«Национальное движение» отказывается от мандатов в Верховном совете Аджарии
02.11.2020 17:50
«Единое национальное движение» отказывается от мандатов в Верховном совете Аджарии. Об этом сообщил на брифинге один из лидеров ЕНД Леван Варшаломидзе.
Варшаломидзе также отметил, что он отказывается и от участия во втором туре парламентских выборов.
«Единое национальное движение» считает, что результаты проведенных в стране 31 октября выборов не отражают реального волеизъявления избирателей.
«31 октября власти сфальсифицировали выборы, это были не выборы, а спецоперация, что подтвердили и международные организации. В выборах в Верховный совет Аджарии приняли участие 180 302 гражданина, и на фоне этой тотальной фальсификации 97 615 голосов получила оппозиция. Почти на 15 тысяч больше, чем «Грузинская мечта». Партия власти присвоила себе в два раза больше мандатов. Нарушено конституционное право избирателей. Мы вместе с партнерами и сторонниками решили отказаться от мандатов в Верховном совете Аджарии, которые нам вручила власть. Завтра в 17:00 у Дома правительства Аджарии пройдет акция для защиты голосов», - заявил член партии Элгуджа Багратиони.
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