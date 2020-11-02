Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Гирчи» отказывается входить в парламент


02.11.2020   18:18


«Гирчи» отказывается входить в парламент десятого созыва, — об этом заявил на сегодняшнем брифинге лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе.

По его словам, важно единство оппозиции, поэтому «Гирчи» учитывает позицию других оппозиционных партий.

«Мы хорошо понимаем насколько важно единство оппозиции, поэтому, учитывая, что оппозиционные партии, подписавшие с нами соглашение, отказываются войти в парламент и объявляют бойкот, «Гирчи» также присоединяется к бойкоту», — заявил Зураб Джапаридзе.

Напомним, что уже официально отказались входить в парламент нового созыва «Европейская Грузия», «Лейбористская партия», «Альянс Патриотов», «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели», «Граждане». ЕНД объявит о своем решении в ближайшее время, хотя уже принято решение отказаться от мандатов в Верховный совет Аджарии. Таким образом, из 9 партий, прошедших в парламент согласно официальным данным ЦИК, 7 уже отказались входит в законодательный орган.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна