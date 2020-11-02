

«Гирчи» отказывается входить в парламент

02.11.2020 18:18





«Гирчи» отказывается входить в парламент десятого созыва, — об этом заявил на сегодняшнем брифинге лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе.



По его словам, важно единство оппозиции, поэтому «Гирчи» учитывает позицию других оппозиционных партий.



«Мы хорошо понимаем насколько важно единство оппозиции, поэтому, учитывая, что оппозиционные партии, подписавшие с нами соглашение, отказываются войти в парламент и объявляют бойкот, «Гирчи» также присоединяется к бойкоту», — заявил Зураб Джапаридзе.



Напомним, что уже официально отказались входить в парламент нового созыва «Европейская Грузия», «Лейбористская партия», «Альянс Патриотов», «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели», «Граждане». ЕНД объявит о своем решении в ближайшее время, хотя уже принято решение отказаться от мандатов в Верховный совет Аджарии. Таким образом, из 9 партий, прошедших в парламент согласно официальным данным ЦИК, 7 уже отказались входит в законодательный орган.





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