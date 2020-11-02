

Маркета Грегорова: Сообщения о давлении на избирателей и ошибках, допущенных при подсчете голосов, вызывают беспокойство

02.11.2020 22:14





Разумеется, сообщения о давлении на избирателей и ошибках, допущенных при подсчете голосов, вызывают беспокойство, - заявила «IPN» вице-председатель Euronest и член комитета парламентской ассоциации Грузия-ЕС, европарламентарий Маркета Грегорова.



По ее мнению, итоги выборов могут оказаться опасными для страны.



«Нынешние результаты выборов неудивительны, однако с точки стабильности и будущего страны они тревожны. Исходя из того, что победитель не добился однозначного большинства и оппозиция сотрудничает друг с другом, «Грузинской мечте» придется искать партнеров в крайней части политического спектра, что может привести к новым демонстрациям и недовольству как в оппозиции, так в рядах собственных избирателей», - заявила Грегорова.



Как отмечает Грегорова, сообщения о проблемах в связи с избирательным процессом вызывают беспокойство и по ним должны быть сделаны пояснения.



«Разумеется, сообщения о давлении на избирателей и ошибках, допущенных при подсчете голосов, вызывают беспокойство. В связи с этим до второго тура должны быть сделаны пояснения и государство должно обеспечить то, чтобы подобное больше не повторилось. В конечном итоге, к этому времени однозначного нет ничего и, исходя из этого, важно, чтобы все сомнения в справедливости избирательного процесса были развеяны и должна быть создана благоприятная среда для коммуникации и сотрудничества между «Грузинской мечтой» и оппозиционным блоком», - заявила европарламентарий.



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