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Ильхам Алиев поздравил Бидзину Иванишвили с победой «Грузинской мечты» на выборах
02.11.2020 22:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравляет Бидзину Иванишвили с победой партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.
Текст поздравления Ильхама Алиева опубликовали местные СМИ.
«От своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас по случаю победы на проведенных в Грузии парламентских выборах партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Победа на парламентских выборах в третий раз подряд партии, председателем которой Вы являетесь, еще раз подтверждает поддержку дружественного грузинского народа осуществляемого Вами политического курса.
Верю, что Ваша победа послужит процветанию Вашей страны, будет и впредь вносить вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, основывающихся на многовековых традициях дружбы и добрососедства.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному грузинскому народу — постоянного мира, спокойствия и благополучия», — пишет Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев также поздравил Георгия Гахария с победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах.
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