

Политический кризис деморализует государственную машину

05.11.2020 12:00





«Сегодняшняя словесная перепалка между Никой Мелиа и полицией в Глдани – еще один пример того, что моральное преимущество однозначно на стороне оппозиции», - считает представитель Центра стратегических исследований Давид Джандиери.





По его словам, очень плохо видеть полицейского, за которым не стоит правда, «сказанное им не имеет цены и он защищает не всякую доброту, а преступность и лживость правительства».





«Углубление политического кризиса постепенно деморализует всю государственную машину. Мы все это ещё увидим. Однако у правительства еще есть возможность разумно оценить ситуацию и предотвратить развитие плохих процессов. Сегодня уже очевидно, что «узаконить» фактическую отмену права голоса не может быть, и правительство должно сначала это понять», - отмечает Джандиери.



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