

Ирма Инашвили сделала открытие - Иванишвили оказался «несправедливым человеком»

05.11.2020 12:09





«Выборы в этой стране сфальсифицированы, что является уголовным преступлением. Выборы фальсифицировались и перед днем выборов, когда избиратели подкупались», - заявила лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили.



По её словам, фальсификация еще никому не сходила с рук, не сойдет и «Грузинской мечте». По словам Инашвили, без лидера партии ничего не происходит.



По словам Инашвили, она еще не встречала такого несправедливого человека, как Бидзина Иванишвили.



«Грузинская мечта» украла десятки тысяч наших голосов, и именно эти Кобахидзе и Мдинарадзе, которые, как вы думаете, сегодня на коне, пересядут на что-то другое, это сделает грузинский народ. Мы не собираемся останавливаться и сдаваться. Я не ожидала, что Иванишвили будет таким несправедливым человеком. Я никогда в жизни не видела более несправедливого человека, чем он, я очень огорчена этим печальным открытием», - заявила Ирма Инашвили.



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