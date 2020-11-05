

ЦИК Грузии: пересчет голосов не изменил итоговые результаты

05.11.2020 12:14





В ЦИК Грузии состоялся брифинг, на котором были даны комментарии по жалобам, обсуждавшимся в ходе выборов. Глава Департамента по человеческим ресурсам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что в результате пересчета голосов проведенного участковыми комиссиями, результаты выборов не изменились.



«По имеющимся данным, Сабуртлинская окружная избирательная комиссия пересчитала результаты одного избирательного участка, по которым результаты указанного избирательного участка не изменились. В результате пересчета результаты не изменились и в Болнисском, Хашурском и Хулойском округах.



По его словам, подсчет бюллетеней на одном из избирательных участков в Озургети проводился по запросу неправительственных организаций — «Справедливые выборы» и «Ассоциация молодых юристов Грузии». Процедура подсчета голосов завершена и в других округах, результаты будут объявлены позже.



«Что касается избирательных комиссий Ваке, Мтацминда, Самгори, Исани, Надзаладеви, Гори и Глдани — здесь также завершены процедуры пересчета голосов, и мы предоставим общественности обновленную информацию», — сказал Каландаришвили.



Избирательная администрация сообщила, что процесс пересчета продлится до 5 ноября. Решение комиссии может быть обжаловано в городском суде, который рассмотрит апелляцию в течение двух дней с момента ее получения.



Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Грузии начались акции протеста. Накануне возле зданий окружных избирательных комиссий в районах Сабуртало, Глдани, Исани и Самгори в Тбилиси, а также в Цхалтубо и Батуми состоялись акции протеста, так как представителей оппозиции не допускали на заседания, где рассматривались жалобы на нарушения. МВД сообщило о задержаниях.



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