

Экс-председатели ЦИК Грузии призывают Тамар Жвания подать в отставку

05.11.2020 13:26





Бывшие председатели Центральной избирательной компании Грузии призывают действующую главу ЦИК Тамар Жвания уйти в отставку из-за масштабных фальсификаций на парламентских выборах. Об этом сообщает оппозиционная телекомпания Mtavari Arkhi.



Гурам Чалагашвили, бывший председатель ЦИК:



«Я бы призвал ее и посоветовал ей сделать заявление, признаться, что он получает поручения от «Грузинской мечты», но больше их не выполняет. На этом все закончится. Это будет отправной точкой для дальнейшего развития страны. Все мы видим, что на ЦИК оказывается большое давление. Потому что у «Грузинской мечты» сегодня нет другого выхода».



Зураб Хараташвили, бывший председатель ЦИК:



«Я призываю госпожу Тамар Жвания [уйти в отставку], поскольку в действительности она не управляет процессом, им управляют другие, и это очевидно. Когда госпожа Тамар объявляла в ночь выборов первые результаты, она находилась под сильным давлением. Это было не ее решение. В такой ситуации любой человек, обладающий чувством собственного достоинства, должен покинуть свою должность, а не оправдывать чужие действия».



Леван Тархнишвили, бывший председатель ЦИК:



«Госпожа Тамар, очень плохо, что вы отправились в политическую могилу господина Бидзину Иванишвили. Вы и люди, которые все это [фальсификации] сделали, понесете за это ответственность. Единственная возможность для вас спасти лицо – это подать в отставку. Но до того вы должны во всем сознаться».



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