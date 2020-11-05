

Капанадзе: Власть седет себя так, как полиция и власть авторитарных режимов в последние дни своего существования

05.11.2020 13:58





Нынешняя власть и полиция ведут себя точно так же, как поступают полиция и власть авторитарных режимов в последние дни своего существования, - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.



По его словам, лучший ответ на действия власти даст население, пришедшее на акцию 8 ноября. Он пояснил, что протест будет продолжаться до тех пор, пока требования не будут удовлетворены, требования же неизменны - проведение внеочередных парламентских выборов при измененной избирательной администрации.



«Это полная агония, сначала они приняли решение не рассматривать ни одну жалобу и практически не удовлетворили ни одну жалобу. Затем они решили начать задерживать активистов. Если они думают, что задержаниями людей остановят тот протестный заряд, который возник сегодня в стране из-за сфальсифицированных выборов, они сильно ошибаются. Самым лучшим ответом на это будет то, что произойдет 8 ноября, они хорошо увидят, сколько выйдет людей и этот протест продолжится до тех пор, пока борьба не закончится успешно, и успех в этом случае - это повторные выборы при новой избирательной администрации и отражение воли народа в результатах выборов. Все иные результаты неприемлемы, потому что российский олигарх не имеет права писать результаты так, чтобы это было противоположно воле грузинского народа», - сказал Серги Капанадзе.



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