

С целью противодействия распространению коронавируса обсуждаются «точечные ограничения»

05.11.2020 14:46





По словам министра регионального развития и инфраструктуры, вице-премьера Майи Цкитишвили, Координационный совет правительства обсуждает, какие дополнительные точечные ограничения могут быть введены для сокращения распространения коронавируса.



«Совет, конечно же, обсуждает, какие дополнительные меры и дополнительные точечные ограничения могут быть введены для борьбы с замедлением распространения вируса. Это могут быть различные мероприятия, например, ограничение на передвижение в вечерние или ночные часы, в выходные дни, или любой один день недели, либо в разных населенных пунктах, такие как остановка передвижения транспорта, остановка работы различных типов торговых центров, ярмарок или рынков.



Все это меры точечного характера, которые будут использоваться там и в то время, когда возникнет необходимость с учетом эпидемиологической ситуации. Использование всех этих мер — это практика, основанная на знаниях, которые мы видим в соседних и разных странах мира», — заявила Майя Цкитишвили.





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