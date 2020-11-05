

Гахария: Точечные ограничения, с точки зрения эффективности, должны быть пересмотрены

05.11.2020 14:51





«Маска, самоизоляция и быстрое тестирование на антигены — это инструменты, которые должны помочь нам преодолеть этот кризис, пик», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании Межведомственного координационного совета, которое прошло под председательством премьер-министра в формате видеоконференции.



Премьер-министр рассказал о важности расширенного тестирования на антигены с помощью экспресс-тестов.



«Это даст нам возможность, в случае, если мы должным образом организуем лечение на дому, в ковид-гостиницах и госпитализацию, с помощью быстрого тестирования на антигены, оснастить человека информацией о том, что он или она инфицированы, уже создана инфраструктура для самоличного лечения, в зависимости от степени тяжести. Это наши критические точки, которые нам необходимо пройти: во-первых, снизить показатель госпитализаций до 15%; во-вторых, внедрение элементов терапевтического управления в ковид-гостиницах и лечение на дому с первичным медицинским звеном; маска, самоизоляция и быстрое тестирование на антигены — вот инструменты, которые должны помочь нам преодолеть этот кризис, пик. Что еще важно — из обсуждаемых сегодня точечных ограничений выделим то, что важно для текущей ситуации. Месяц назад ситуация была совершенно иной, сегодня ситуация другая, другая активность, я имею в виду продолжающийся политический процесс на улице, поэтому точечные ограничения, с точки зрения эффективности, должны быть пересмотрены. Насколько я понимаю, ситуация в Европе ухудшается, и везде есть только один критерий — не перегружать госпитальную систему. Там начинаются неуправляемые процессы. В госпитальной системе сейчас проходит линия победы или поражение, поэтому, Эка, примите это во внимание», — обратился премьер-министр к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе.





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