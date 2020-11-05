

Из-за протестов в правительстве Грузии анонсировали новые ограничения по COVID-19

05.11.2020 15:09

Новости-Грузия



В правительстве Грузии связывают рост числа инфицированных коронавирусом с протестными акциями, начавшимися в стране после проведения парламентских выборов, и планируют введение новых ограничений. Об этом заявил сегодня премьер Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета при правительстве Грузии.



31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, результаты которых не признает оппозиция. С 1 ноября в разных регионах страны проходят протестные акции. Одновременно, как и прогнозировали специалисты, в эти дни в Грузии стал фиксироваться рост числа заболевших. Только за последние сутки установлено 2 401 случая COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.



«Мы переходим к новой фазе. Сегодня у нас уже более 2,4 тысячи новых случаев. С учетом тех политипических процессов, которые происходят на улице и динамики распространения вируса в Европе, как видно, рост продолжится. Это факт, и мы должны быть готовы к этому», — сказал Гахария.



Глава правительства заявил о необходимости «максимальной мобилизации» всех ведомств. Одновременно он анонсировал новый «пакет точечных ограничений», которые помогут снизить темпы распространения заболевания.



«Мы не говорим о системных ограничениях в масштабах страны. Мы говорим о точечных ограничениях», — пояснил он.



Гахария не уточнил, какие именно меры планируется принять. Судя по всему, они будут призваны ограничить мобильность граждан.



«Безусловно те политические активности, которые происходят на улицах очень ускорят наступление пика. Ситуация будет гораздо хуже, чем мы ожидали, поскольку мобильность, которую вызывают уличные акции, прямо связаны с быстрым ростом инфицирования», — заявил Гахария.



С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено ​49 218 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 33 459 человек, 401 пациент скончался.



К настоящему времени активными остаются 15 332 случая COVID-19. Состояние 638 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 293 подключены к аппаратам ИВЛ.



Еще в начале сентября премьер Гахария объявил о начале второй волны коронавируса в Грузии. Он заверил, что власти полностью контролируют ситуацию с распространением инфекции. На тот момент было выявлено рекордное число зараженных за 24 часа — 57 человек.



С 10 сентября в стране запретили проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев. Под запрет попали также любые культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек, которые раньше разрешалось проводить на открытом воздухе. При этом ограничения не касались любых мероприятий, связанных с предвыборным процессом.



Власти Грузии ввели дополнительные меры по COVID-19 уже после выборов.



С 4 ноября ношение масок стало обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. До 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс проводится в дистанционном режиме. Кроме того, ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время — после 22 часов.



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