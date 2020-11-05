

Майя Цкитишвили не исключает, что ограничения коснутся перемещения в вечерние часы

05.11.2020 15:16





Вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили не исключает, что, исходя из пандемии коронавируса, может быть введено точечное ограничение на передвижение.



Как пояснила Цкитишвили, это может быть ограничение передвижения в вечернее время, а также в выходные дни или в определенный день недели, или приостановка транспорта в различных населенных пунктах, а также временная остановка работы торговых центров, мест активного перемещения или рынков, что будет носить точечный характер и будет применяться там и тогда, где это будет необходимо исходя из эпидемиологической ситуации.



«Все должны очень хорошо понимать, что то, будут ли вводиться ограничения, зависит от каждого из нас, насколько правильно мы носим маски, насколько детально будем следовать указаниям», - сказала Цкитишвили.



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