

Гахария: госпитализацию инфицированных коронавирусом надо снизить до 15%

05.11.2020 15:59





Премьер Грузии считает, что «жизненно необходимо» сократить показатель госпитализации инфицированных коронавирусом больных до 15%.



В настоящее время показатель госпитализации больных с коронавирусом в Грузии составляет 26%.



На сегодняшний день в Грузии 15 332 активных случая COVID-19. Из них 4 489 пациентов проходят лечение в больницах, 8 397 – на дому, а 2 446 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 638. К аппаратам ИВЛ подключены 293 человека.



В больницах, которые принимают инфицированных пациентов, уже ощущается нехватка мест. Эту проблему руководители ковид-больниц обсуждали на встрече с главой Минздрава Грузии Екатериной Тикарадзе.



«Госпитализировать следует только тяжелых больных. Чего бы нам это не стоило, снижение показателя госпитализации до 15% — единственный и критически важный фактор, который должен помочь нам преодолеть этот кризис», — сказал Георгий Гахария, который и сам недавно заразился коронавирусом.



В настоящее время премьер лечится дома и проводит совещания Межведомственного координационного совета в режиме онлайн.



Премьер напомнил, что Грузия «входит в новую фазу», когда за сутки в стране выявляют более 2400 новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим он указал на необходимость уделить особое внимание лечению пациентов на дому и поручил министру здравоохранения взять это направление под особый контроль.



По его словам, лечение на дому является самым эффективным способом не перегружать систему здравоохранения и в то же время не оставлять без внимания медиков людей, которым необходима их помощь.



Гахария также считает, что необходимо обустроить ковид-гостиницы так, чтобы оказывать находящимся там пациентам с легкой формой болезни первичную терапевтическую помощь.



«В ковид-гостиницах нам срочно сегодня же нужно внедрить элементарные терапевтические элементы. Это должны быть не просто ковид-гостиницы для наших граждан, не имеющих возможности самоизоляции, но и ковид-гостиницы с элементами терапевтического управления и врачебным наблюдением».



Гахария подчеркнул, что как только у человека появляются первые симптомы COVID-19, он должен немедленно перейти в самоизоляцию, так как это наиболее эффективный способ разорвать цепочку последующих заражений.



Снижение показателя госпитализации до 15%, внедрение элементов терапевтического управления в ковид-отелях и лечение на дому с первичной медико-санитарной помощью, а также маски, самоизоляция и быстрое тестирование на антигены – это те инструменты, которые должны помочь Грузии преодолеть ковид-кризис, считает Гахария.



Кроме того, глава правительства также разъяснил важность расширенного тестирования с помощью экспресс-тестов на антигены.



По его словам, с помощью быстрого тестирования на антигены люди будут быстрее получать информацию о том, что заражены и переходить на лечение, в самоизоляцию или ковид-гостиницу.



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