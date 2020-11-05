

Каладзе: Пересчет голосов подтвердил, что фальсификация выборов не происходила

05.11.2020 16:00





«Пересчет голосов на 11-м участке подтвердил, что фальсификация выборов не происходила ни на одном из участков», — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, в случае всех участков, допущенные неточности в протоколах носили только технический характер.



Генсек «Грузинской мечты» также откликнулся на вчерашние события около окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.



«К сожалению, пересчет голосов на избирательных участках происходил на фоне деструкции оппозиции. Как перед зданиями окружных комиссий, так и в зданиях несколько десятков оппозиционеров пытались устроить беспорядки, требуя присутствия представителей партий, тогда как на самом деле представители этих партий, их уполномоченные лица находились внутри окружных комиссий и участвовали в процессе пересчета голосов. Очевидно, что такой пересчет участков и такое уточнение результатов выборов не в их интересах. Напротив, уточнение данных доказывает, что их разговоры о фальсификации выборов и краже голосов являются фарсом и не имеют под собой никаких оснований», — сказал Каха Каладзе.



По его словам, власть никому не позволит, в том числе политическим силам с криминальным прошлым, устраивать беспорядки в стране.



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